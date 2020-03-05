Матвиенко отправляется в Белоруссию с официальным визитом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг отправляется в Белоруссию с официальным визитом, где проведет переговоры со спикерами обеих палат парламента республики. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко 5-6 марта будет находиться в Республике Беларусь с официальным визитом. Запланированы встречи с руководством Республики Беларусь, белорусскими парламентариями", - уточняют в пресс-службе.

В рамках визита, в частности, состоятся переговоры с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко и спикером Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания республики Натальей Кочановой. В указанные даты также пройдет заседание организационного комитета по обеспечению проведения VII форума регионов Белоруссии и России, главной темой которого станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России". Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что программой визита также запланирована встреча Матвиенко с президентом республики Александром Лукашенко.

По мнению Матвиенко, слова которой цитирует пресс-служба Совфеда, задача углубления контактов по линии органов законодательной власти двух стран приобретает еще большую актуальность в контексте совместной работы по развитию российско-белорусского партнерства. "Белоруссия - наш стратегический союзник, и мы ценим возможность обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также нашего сотрудничества в рамках интеграционных объединений и на международных площадках", - пояснила спикер Совета Федерации. Она добавила, что одной из важнейших среди общих для РФ и Белоруссии задач является сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, а также борьба с фальсификацией истории.

В делегацию Совфеда также входят вице-спикер палаты, сопредседатель от российской части Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания по межрегиональному сотрудничеству Юрий Воробьев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый зампред комитета Сергей Мартынов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ее первый заместитель Григорий Карасин, председатель комитета палаты по социальной политике Инна Святенко, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, первый замглавы комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, член комитета Совфеда по экономической политике Алексей Дмитриенко.