{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта

Брендбук уже отправляется в регионы, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует представить логотип и слоган общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции на заседании 11 марта.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума.

В среду глава ЦИК сообщила, что в разработке логотипа и слогана участвуют агентство "ИМА-консалтинг" и компания "Михайлов и партнеры".

Памфилова добавила, что аккредитация СМИ для освещения общероссийского голосования будет максимально либеральной, так как комиссия заинтересована в присутствии представителей прессы на участках.

"Мы либерализовали как могли аккредитацию СМИ, сняли практически все вопросы, которые были у прессы. И мы заинтересованы в этом [участии СМИ в освещении голосования] и сейчас. Я вам обещаю, что те СМИ, которые заинтересованы присутствовать на всех участках для голосования, у нас в ЦИК, никаких проблем не будет", - сказала Памфилова.

По ее словам, "простейшая процедура аккредитации даст возможность освещать голосование в рамках своих полномочий". "Будут все [СМИ] обеспечены памятками. Они понятные, краткие, но достаточны для того, чтобы каждый на участке для голосования занимался своим делом", - отметила глава ЦИК.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Поправка к Конституции включена в предварительную повестку заседания Совфеда 11 марта
Докладчиком по этому вопросу выступит глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС