ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует представить логотип и слоган общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции на заседании 11 марта.

"Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума.

В среду глава ЦИК сообщила, что в разработке логотипа и слогана участвуют агентство "ИМА-консалтинг" и компания "Михайлов и партнеры".

Памфилова добавила, что аккредитация СМИ для освещения общероссийского голосования будет максимально либеральной, так как комиссия заинтересована в присутствии представителей прессы на участках.

"Мы либерализовали как могли аккредитацию СМИ, сняли практически все вопросы, которые были у прессы. И мы заинтересованы в этом [участии СМИ в освещении голосования] и сейчас. Я вам обещаю, что те СМИ, которые заинтересованы присутствовать на всех участках для голосования, у нас в ЦИК, никаких проблем не будет", - сказала Памфилова.

По ее словам, "простейшая процедура аккредитации даст возможность освещать голосование в рамках своих полномочий". "Будут все [СМИ] обеспечены памятками. Они понятные, краткие, но достаточны для того, чтобы каждый на участке для голосования занимался своим делом", - отметила глава ЦИК.