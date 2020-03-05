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ЦИК не получал установок по явке на голосовании по Конституции

Всероссийское голосование пройдет 22 апреля

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на получала никаких установок от властей по явке на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции.

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"Нет, никаких цифр [по явке на голосовании ЦИК не получал]. Я сама присутствовала, мы как раз проводили совместное совещание и с теми, кто руководит внутренней политикой в регионах. Ну никаких установок, что такая-то явка, такой-то процент [должны быть], нет", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума в четверг, отвечая на вопрос о том, получал ли ЦИК такие указания.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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