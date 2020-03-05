Матвиенко рассказала белорусским коллегам о внесении поправок в Конституцию России

"Я проинформировала коллег из Совета Республики о тех изменениях, которые сегодня обсуждаются в России, изменениях в Конституцию. Что это означает для российской государственности, как это проходит в России. Это полезный обмен опытом по актуальным вопросам, он всегда для нас интересен, потому что у нас очень много общего не только в истории, культуре, близок язык, духовность, религия, но у нас много общего и в системе государственного устройства", - сказала Матвиенко.