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Предложения по изменениям в Конституции

Матвиенко рассказала белорусским коллегам о внесении поправок в Конституцию России

Спикер Совфеда пояснила, что это означает для российской государственности

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала членов Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии о ходе внесения поправок в российскую Конституцию. Об этом спикер СФ, которая находится в Белоруссии с официальным визитом, сообщила в четверг журналистам по итогам встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

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"Я проинформировала коллег из Совета Республики о тех изменениях, которые сегодня обсуждаются в России, изменениях в Конституцию. Что это означает для российской государственности, как это проходит в России. Это полезный обмен опытом по актуальным вопросам, он всегда для нас интересен, потому что у нас очень много общего не только в истории, культуре, близок язык, духовность, религия, но у нас много общего и в системе государственного устройства", - сказала Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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