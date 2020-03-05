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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по Конституции представит Путину доклад о поправках в законы

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, далее будет вестись работа с участием администрации президента и правительства, чтобы эти поправки стали частью российского законодательства

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию представит президенту РФ доклад о поправках, которые будут предложены для внесения в федеральные и региональные законы. Об этом сообщил в четверг сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Есть большой массив поправок, которые мы сегодня продолжаем обрабатывать. Эти поправки будут в дальнейшем предложены для федеральных законов, для регионального законодательства, подзаконных актов. И мы президенту составим соответствующий доклад, когда мы изложим содержание, суть и обоснование этих поправок", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

Дальше, по его словам, будет вестись работа с участием администрации президента и правительства, чтобы эти поправки стали частью российского законодательства.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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