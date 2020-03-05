Силуанов: поправки в Конституцию позволят зафиксировать достижения в социальной сфере

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Поправки в Конституцию позволят зафиксировать достигнутые в социальной сфере результаты и гарантируют обеспечение социальных прав граждан вне зависимости от экономической ситуации в стране. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы студентов Финансового университета при правительстве РФ.

"На что направлены поправки [в Конституцию]? Конечно, они направлены, если абстрагироваться от политических положений, на то, чтобы подчеркнуть еще раз в основном законе права граждан, много очень социальной повестки было [предложено] включить в Конституцию… Мне кажется, это абсолютно правильно, мы - социальное государство и должны в основном законе эти социальные завоевания подтвердить и зафиксировать", - сказал Силуанов.

Он отметил, что президент таким образом формирует посыл, что в основном законе будут максимально закреплены права граждан, которые должны исполняться независимо от экономической ситуации в стране. "Разные этапы и экономического развития у нас были, разные кризисные даже были какие-то явления. Тем не менее, социальные права граждан будут соблюдаться беспрекословно", - подчеркнул глава Минфина.