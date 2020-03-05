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Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше трех часов

Турецкий президент в начале встречи отметил, что за переговорами в Кремле следит весь мир

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - продолжается в Кремле больше трех часов. За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ переговоры проходят за закрытыми дверями. Центральный вопрос повестки - ситуация в зоне деэскалации в Идлибе.

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К данному моменту официально не сообщалось, продолжается ли общение лидеров тет-а-тет, или идут переговоры с участием делегаций.

Путин и Эрдоган при встрече обменялись рукопожатием, затем российский лидер пожал руки членам турецкой делегации, президент Турции - российским участникам. При этом, как отметил президент РФ, по просьбе Эрдогана разговор планируется провести сначала с глазу на глаз, а потом, если будет необходимость, к нему подключатся члены делегаций.

Открывая встречу, Путин подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе требует их прямого личного общения с Эрдоганом. Он еще раз выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, отметив, что "никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения". Президент РФ обратил внимание и на серьезные потери сирийской армии в Идлибе.

В связи с этим он предложил проговорить все вопросы, чтобы "ничего подобного [событиям в Идлибе] не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения", которыми дорожат обе стороны.

Эрдоган в начале встречи отметил, что она имеет большое значение, подчеркнув, что за переговорами в Кремле следит весь мир. "Считаю, что наши решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию в Идлибе", - сказал турецкий лидер. Он также отметил, что отношения России и Турции достигли своего пика в торговле и военно-техническом сотрудничестве, и высказался за продолжение движения в этом направлении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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