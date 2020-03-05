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Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Как отметил президент России, по просьбе турецкого лидера разговор проводился сначала с глазу на глаз, затем в нем могли принять участие члены делегаций двух стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российско-турецкие переговоры на высшем уровне, центральным вопросом которых стала ситуации в сирийском Идлибе, завершились в Кремле. Встреча президентов двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - продолжалась около шести часов, хотя в первоначальной программе на нее отводилось четыре часа.

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За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ переговоры проходили за закрытыми дверями. Как отметил президент РФ, по просьбе Эрдогана разговор проводился сначала с глазу на глаз, затем в нем могли принять участие члены делегаций двух стран.

После переговоров лидеры двух стран вышли к представителям СМИ, чтобы рассказать об итогах беседы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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