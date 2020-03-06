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Володин надеется на консолидацию всех фракций при голосовании по поправкам в Конституцию

Председатель Госдумы подчеркнул, что поправки Путина поддерживают все фракции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется, что все думские фракции консолидировано поддержат 10 марта во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию. Об этом он сказал в пятницу в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций.

"Мы надеемся, что 10 числа состоится второе чтение законопроекта. Ему уделяется особое внимание. Мы практически это пленарное заседание посвятим именно рассмотрению поправок в Конституцию, с этого начнется заседание. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроекта в первом чтении", - сказал Володин. Он напомнил, что в первом чтении все фракции поддержали законопроект единогласно.

"Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что-то улучшить, но это Конституция. Нужно подходить взвешенно, нужно все еще раз проанализировать. И мы собираемся последнее время как раз с лингвистами, с юристами еще раз, вновь поправки изучить, чтобы ко второму чтению они были все выверенными", - добавил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что поправки Путина поддерживают все фракции. "Мы считаем, что они отражают запрос общества максимально", - сказал Володин.

Парламентарий сказал, что в ходе обсуждения поступило 387 поправок, каждую из которых профильный комитет изучил с экспертами и юристами. По словам Володина, 200 поправок предложены к принятию. "Это действительно поправки, предложенные всеми фракциями, выработанные рабочей группой, членами Совета Федерации", - уточнил Володин.

Спикер Госдумы также сказал, что в третью главу Конституции РФ, где речь идет о федеративном устройстве, предлагается внести 47 поправок, в главу 4, описывающую полномочия и обязанности президента РФ, вносится 20 поправок, в главу 5 (Федеральное собрание РФ) предлагается внести 32 поправки, в главы 6 (Правительство РФ) и 7 (Судебная власть и прокуратура) - по 25 поправок, в главу 8 (Местное самоуправление) - 12 поправок.

"В саму процедуру, учитывая, что она открытая, она предполагает общероссийское голосование, предложено внести 30 поправок для того, чтобы сделать все, чтобы максимально обеспечить легитимность участия наших граждан", - заключил Володин.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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