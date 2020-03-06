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Встреча Путина и Эрдогана в Москве

Володин и главы думских фракций поздравили Путина с успехом на переговорах с Эрдоганом

Спикер заявил, что исход переговоров позволил предотвратить гуманитарную катастрофу

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций нижней палаты парламента в пятницу поздравили президента РФ Владимира Путина с успешным завершением переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Сегодняшний день многое значил для всего мира. Мы рады, что наш президент вместе с главой другого государства вышел на те решения, которые обеспечат поддержание мира и стабильности, безопасности не только в регионах Востока, но и во всем мире, в Европе", - сказал Володин в ходе встречи с президентом, посвященной обсуждению изменений в конституции. По словам спикера, исход переговоров позволил предотвратить гуманитарную катастрофу.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов поблагодарил президента за то, что он нашел время для встречи с парламентариями, "несмотря на очень плотный и ответственный период работы".

"Сегодня у вас был очень непростой, но результативный день. Поздравляю вас от имени нашей партии, а на самом деле - от всех граждан России с очень хорошими результатами", - сказал со своей стороны лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь охарактеризовал переговоры как сложные, однако, по его словам, Путин добился "очень важного решения".

"Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно. Но нет ничего важнее того, что происходит здесь, в нашей стране", - ответил на это Путин.

По итогам встречи Путина и Эрдогана в четверг стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. Его положения позднее огласили министры иностранных дел. По словам российского лидера, в совместном заявлении изложены те решения, которые два президента "выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций". В частности, РФ и Турция договорились о режиме прекращения огня по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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