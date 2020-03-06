Неверов: все поправки в Конституцию активно обсуждались с гражданами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов подчеркнул, что все поправки в Конституцию РФ активно обсуждались с гражданами, этот механизм серьезно воспринимается людьми.

Выступая в пятницу на встрече главы государства с лидерами думских фракций, Неверов рассказал, что представители "Единой России" активно обсуждали предложенные изменения в Основной закон с гражданами.

Так, уточнил он, "крайне важным" для единороссов является вопрос индексации социальных выплат, пенсий, который будет зафиксирован в Конституции. "Была региональная неделя, мы достаточно активно выезжали, встречались с людьми, обсуждали, и люди очень хорошо это [тему индексаций] воспринимают", - сообщил парламентарий. Он добавил, что "звучит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам". "Но это нужно серьезно рассчитывать и смотреть", - констатировал лидер думских единороссов.

Еще одним вопросом, который, по словам Неверова, "очень поддерживается" людьми, является укрепление суверенитета и независимости страны, "Люди эти вопросы активно поднимают", - сказал он. Среди других обсуждаемых тем Неверов выделил поддержку семьи, детства, культуры, а также поддержки соотечественников.

Неверов информировал, что перед вторым чтением законопроекта о поправке в Конституцию, запланированным на 10 марта, пройдет заседание фракции "Единой России". "Для нас очень важна сейчас процедура прохождения [законопроекта] - второе, третье чтения [в Госдуме], обсуждение в региональных парламентах и, конечно, встреча с нашими избирателями гражданами, [чтобы] донести дополнительно до них те поправки, которые были внесены, получить поддержку", - пояснил он.

По оценке Неверова, механизм, заложенный президентом при обсуждении поправок в Конституцию, в том числе через получение поддержки граждан, проведение всероссийского голосования, крайне важен, поскольку гарантирует от того, чтобы "никому ... в голову не вошло что-то поменять каким-то образом, кулуарно, только потом через обсуждение с людьми". "Процесс, который вы заложили, мне кажется, люди очень серьезно воспринимают, потому что они почувствовали, что они сегодня реально могут внести какие-то предложения, которые будут услышаны, потому что все поправки, которые вносились, обсуждались с людьми", - подчеркнул он.

Поправки в Конституцию

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению документа поступило 387 поправок, каждую из которых профильный думский комитет изучил с экспертами и юристами, 200 поправок предложены к принятию.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.