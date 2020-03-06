Около 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство с начала года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 60 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство с начала этого года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, всего с момента действия президентского указа в прошлом году гражданство РФ получили более 225 тысяч жителей этих республик.

"В 2019 году гражданство РФ приобрели более 225 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины, в 2020 году - 58 тысяч", - сказали в МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Также в министерстве отметили, что с учетом принятых президентом решений миграционная ситуация в стране в течение 2019 года претерпела качественные изменения. "Число лиц, принятых в гражданство РФ, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 85% и составляет порядка 500 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.