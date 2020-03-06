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Обновлено 

Путин считает важным вернуть в Конституцию нормы о роли человека труда

Президент подчеркнул, что это необходимая мера

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным вернуть в основной закон страны нормы о роли человека труда, которые были закреплены в Конституции СССР. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с общественностью в Иванове.

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"Я считаю обоснованным вернуть основные положения [о роли человека труда] в основной закон. Это будет отражать роль труда в нашем обществе <...> Само понятие сейчас наполняется другим содержанием, но в основе процветания любого государства в центре стоит человек труда", - сообщил он. По словам Путина, это необходимая мера.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции намечено на 10 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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