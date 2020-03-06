Россия проинформирует Совбез ООН об итогах переговоров с Турцией по Сирии

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Россия запросила проведение в пятницу закрытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы информировать партнеров об итогах переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.