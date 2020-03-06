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Сирийско-турецкий конфликт

Россия проинформирует Совбез ООН об итогах переговоров с Турцией по Сирии

7 марта СБ проведет консультации по ситуации в республике, сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Россия запросила проведение в пятницу закрытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы информировать партнеров об итогах переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

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"По инициативе России в пятницу днем СБ проведет консультации по Сирии", - сказал он.

Дипломат уточнил, что встреча будет посвящена итогам российско-турецких переговоров в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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