Путин проинформировал Асада о достигнутых договоренностях с Эрдоганом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Сирии Башара Асада об итогах переговоров по ситуации в Идлибе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Асад высоко оценил достигнутые договоренности и выразил признательность российскому президенту за поддержу в борьбе с террористами, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договоренностях, <...> подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в идлибской зоне", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции и "выразил признательность президенту России за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии", отмечает пресс-служба главы российского государства.