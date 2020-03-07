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Кризис на Украине

Захарова считает, что планы Зеленского изменить минские соглашения не принесут результатов

Ранее президент Украины заявил, что формат минских соглашений нужно будет изменить, если до декабря в процессе урегулирования не произойдут подвижки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "отодвинуть" некоторые пункты минских соглашений результатов для процесса мирного урегулирования в Донбассе не принесут. Такое мнение в субботу выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - написала она в субботу на странице в Facebook.

Ранее в интервью газете Guardian Зеленский заявил, что формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить, если до декабря 2020 года в этом процессе не произойдут подвижки. По его словам, при отсутствии результатов к концу указанного срока необходимо изменить формат и выбрать иную стратегию. Помимо этого, по мнению Зеленского, подход к вопросу о минских соглашениях должен быть гибким. "В "Минске" есть пункты, если мы их немного отодвинем, к чему плохому это приведет?" - задался вопросом украинский президент.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Еще при прежней администрации украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь именно на неурегулированность вопросов безопасности и необходимость передачи Киеву контроля над границей в зоне конфликта, хотя это стоит последним пунктом минских соглашений.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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