{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы скорректировал положение о дате голосования к законопроекту по Конституции

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, общероссийское голосование не может состояться раньше чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник на заседании поддержал поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, касающуюся проведения всероссийского голосования.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Как пояснил ранее глава комитета Павел Крашенинников, в пункте 3 статьи 2 законопроекта предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только выносимый на него вопрос, но и определяться день общероссийского голосования. По его словам, в законопроекте также "предложено указать, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании оно не может состояться раньше чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении".

В тексте поправки подчеркивается, что день голосования должен быть нерабочим. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными в Трудовом кодексе.

Госдума должна рассмотреть предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны во втором чтении на пленарном заседании во вторник, только при втором чтении в проекты законов возможно внесение поправок. Формально срок подачи изменений к тексту документа, первое чтение которого состоялось 23 января, истек 2 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок.

27 февраля Крашенинников и сенатор Андрей Клишас (оба являются сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ) внесли поправку к президентскому законопроекту, которой предлагалось установить, что "днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем", также в ней указывалось, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Жириновский предложил провести досрочные выборы в ГД после принятия поправки к Конституции
Лидер ЛДПР заметил также, что, "наверное, надо вспомнить и про выборы президента"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС