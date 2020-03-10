Комитет Думы скорректировал положение о дате голосования к законопроекту по Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник на заседании поддержал поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, касающуюся проведения всероссийского голосования.

Как пояснил ранее глава комитета Павел Крашенинников, в пункте 3 статьи 2 законопроекта предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только выносимый на него вопрос, но и определяться день общероссийского голосования. По его словам, в законопроекте также "предложено указать, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании оно не может состояться раньше чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении".

В тексте поправки подчеркивается, что день голосования должен быть нерабочим. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными в Трудовом кодексе.

Госдума должна рассмотреть предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны во втором чтении на пленарном заседании во вторник, только при втором чтении в проекты законов возможно внесение поправок. Формально срок подачи изменений к тексту документа, первое чтение которого состоялось 23 января, истек 2 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок.

27 февраля Крашенинников и сенатор Андрей Клишас (оба являются сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ) внесли поправку к президентскому законопроекту, которой предлагалось установить, что "днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем", также в ней указывалось, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.