Госдума поддержала поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник проголосовала за включение в законопроект об изменениях в Конституции РФ поправок, в том числе предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

Этот блок поправок ранее был рекомендован к принятию профильным комитетом по государственному строительству и законодательству, всего речь идет о более чем 110 поправках. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в Конституции.

При этом на отдельное голосование вынесена поправка об упоминании в основном законе Бога, а также о создании условий для детей в связи с тем, что профильный комитет по госстроительству и законодательству утром уточнил ее формулировку.