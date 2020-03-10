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Предложения по изменениям в Конституции

Госдума поддержала поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции

На отдельное голосование вынесена поправка об упоминании в основном законе Бога
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник проголосовала за включение в законопроект об изменениях в Конституции РФ поправок, в том числе предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

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Этот блок поправок ранее был рекомендован к принятию профильным комитетом по государственному строительству и законодательству, всего речь идет о более чем 110 поправках. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в Конституции.

При этом на отдельное голосование вынесена поправка об упоминании в основном законе Бога, а также о создании условий для детей в связи с тем, что профильный комитет по госстроительству и законодательству утром уточнил ее формулировку.

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