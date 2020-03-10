{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 10 марта встретится с Назарбаевым и главой Нижегородской области

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у президента запланированы разные встречи и совещания

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 марта, проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а также примет первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. О планах главы государства журналистов проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Начинается рабочая неделя. Президент работает в Кремле. Сегодня у президента разные встречи, совещания. Из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным", - сказал Песков.

Он также анонсировал беседу Путина с Нурсултаном Назарбаевым. "Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев. В остальном такие непубличные встречи и совещания. Если будут какие-то еще мероприятия, мы вас проинформируем", - заключил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПесков, Дмитрий СергеевичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС