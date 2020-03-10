Путин 10 марта встретится с Назарбаевым и главой Нижегородской области

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 марта, проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а также примет первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. О планах главы государства журналистов проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Начинается рабочая неделя. Президент работает в Кремле. Сегодня у президента разные встречи, совещания. Из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным", - сказал Песков.

Он также анонсировал беседу Путина с Нурсултаном Назарбаевым. "Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев. В остальном такие непубличные встречи и совещания. Если будут какие-то еще мероприятия, мы вас проинформируем", - заключил представитель Кремля.