Путин заявил, что России нужна эволюция, а не революции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что России не нужны новые потрясения, она уже "выполнила план по революциям".

"Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще - является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, эволюционного развития", - заявил глава государства, выступая в нижней палате парламента. "Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", - подчеркнул Путин.

Также президент считает внутриполитическую стабильность одним из уязвимых мест в стране.

"Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока еще очень много уязвимого у нас", - заявил глава государства, выступая в нижней палате парламента. "Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития", - уточнил Путин.