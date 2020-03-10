Общественная палата направит наблюдателей на все участки в ходе голосования по Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ и член рабочей группы по изменениям в Конституции Лидия Михеева сообщила, что палата планирует направить наблюдателей на каждый участок в ходе общероссийского голосования по поправке к Основному закону.

"На сегодняшний день мы исходим из необходимости обеспечить каждый участок для общероссийского голосования участием таких (общественных - прим. ТАСС) наблюдателей. Двери открыты для всех, представителей всех некоммерческих организаций и политических партий, любые неравнодушные россияне могут стать общественными наблюдателями", - сказала Михеева во вторник журналистам.

Законопроект об изменениях в Основном законе был во вторник принят во втором чтении. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.