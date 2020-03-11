Зюганов заявил, что КПРФ не боится никаких выборов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. КПРФ не боится участия ни в каких выборах, но проводить две крупные политические кампании в течение полугода нельзя. Об этом в среду журналистам заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Заявление главы компартии прозвучало как ответ оппонентам КПРФ, которые обвиняли ее в нежелании поддержать поправку о досрочных выборах в Думу якобы из-за неготовности к ним. "КПРФ не боится никаких выборов, мы лучше других к ним подготовлены. В этом году уже те выборы, которые запланированы, пройдут в трети регионов, в том числе [выборы] 15 губернаторов, мы к ним готовы, в том числе, и к думским", - подчеркнул Зюганов. Он добавил, что, по его мнению, невозможно провести две крупные политические кампании за пять месяцев.

Во вторник зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявлял ТАСС о планах фракции поддержать поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму. Однако по словам руководителя пресс-службы КПРФ Александра Ющенко, страна к такому решению не готова, но в случае его принятия "коммунисты намерены выступить достойно".

Идею провести досрочные выборы в Госдуму ранее во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В начале пленарного заседания депутат Александр Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следовало из внесенной поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов могла сократить срок своих полномочий.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.