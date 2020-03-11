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ГД отложила законопроект о штрафах за нарушения при голосовании по поправке к Конституции

Документ будет рассмотрен 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума отложила в среду до 12 марта рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение административной ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ.

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Речь идет об инициативе, изначально касавшейся ответственности за правонарушения в сфере персонифицированного учета трудовой деятельности. Она уже прошла первое чтение и в процессе подготовки ко второму чтению в нее была внесена поправка, которая распространяет действующие санкции за нарушения на выборах и на всероссийское голосование.

Однако в начале пленарного заседания в среду глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников попросил отложить рассмотрение законопроекта на день. "Коллега Крашенинников предлагает двенадцатый вопрос рассмотреть завтра. Нет возражений?" - обратился к Думе спикер Вячеслав Володин. Нижняя палата предложение поддержала.

В повестке заседания при этом остался законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования, он будет рассмотрен в первом чтении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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