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Предложения по изменениям в Конституции

Краснов: независимость прокуроров будет достигнута благодаря новому порядку их назначения

По мнению генпрокурора России, поправки в Конституцию сформируют эффективную систему функционирования органов публичной власти

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новый порядок назначения президентом РФ после консультаций с Советом Федерации прокуроров придаст им независимость. Как заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, поправки сформируют эффективную систему функционирования органов публичной власти.

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"Важным моментом также считаю закрепление в конституции заслушивание Советом Федерации ежегодного доклада Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ, - сказал Краснов. - Убежден также, что независимость прокуроров будет достигнута благодаря новому порядку их назначения на должность президентом РФ после консультаций с Советом Федерации".

Также генпрокурор отметил, что прокуроры на высоких постах не должны иметь иностранного гражданства, вида на жительство и банковских счетов в зарубежных банках.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон направлен в региональные заксобрания и если его поддержат 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в КонституцииКраснов, Игорь Викторович
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