{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Долгов: общероссийское голосование по поправке к Конституции отвечает основам демократии

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил, что члены СФ в ходе предстоящих встреч с гражданами в регионах будут разъяснять смысл и содержание поправок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает, что инициатива президента РФ Владимира Путина о вынесении решения по поправке к Конституции на общероссийское голосование показывает его приверженность демократическим основам развития России.

"Предложение президента о вынесении этих поправок на всенародное голосование - это одновременно очень мудрое и очень смелое решение. Это решение, которое по-настоящему подтверждает приверженность нашего президента фундаментальным демократическим основам развития нашей страны и нашего общества", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Долгов отметил, что члены Совета Федерации в ходе предстоящих встреч с гражданами в регионах будут разъяснять смысл и содержание поправок. "Это все [поправки] важнейшие компоненты не только развития нашей страны, но и укрепления ее суверенитета", - добавил он.

Сенатор также прокомментировал поправку к статье 79, согласно которой Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. "Это тоже одна из гарантий продолжения независимого внешнеполитического курса нашей страны. Одна из фундаментальных гарантий нашего суверенитета", - отметил Долгов.

Поправка к Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Согласно закону, дата голосования будет определена указом президента.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД Богданов обсудил политический кризис в Ираке с парламентарием страны
Стороны также обсудили практические вопросы продвижения российско-иракского взаимодействия в различных областях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС