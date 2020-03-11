Долгов: общероссийское голосование по поправке к Конституции отвечает основам демократии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает, что инициатива президента РФ Владимира Путина о вынесении решения по поправке к Конституции на общероссийское голосование показывает его приверженность демократическим основам развития России.

"Предложение президента о вынесении этих поправок на всенародное голосование - это одновременно очень мудрое и очень смелое решение. Это решение, которое по-настоящему подтверждает приверженность нашего президента фундаментальным демократическим основам развития нашей страны и нашего общества", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Долгов отметил, что члены Совета Федерации в ходе предстоящих встреч с гражданами в регионах будут разъяснять смысл и содержание поправок. "Это все [поправки] важнейшие компоненты не только развития нашей страны, но и укрепления ее суверенитета", - добавил он.

Сенатор также прокомментировал поправку к статье 79, согласно которой Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. "Это тоже одна из гарантий продолжения независимого внешнеполитического курса нашей страны. Одна из фундаментальных гарантий нашего суверенитета", - отметил Долгов.

Поправка к Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Согласно закону, дата голосования будет определена указом президента.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.