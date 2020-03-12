{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Татарстане отменили зарубежные командировки чиновников

Причина отмены – эпидемия коронавируса в мире

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Все зарубежные командировки представителей органов власти Татарстана отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам в четверг сообщила руководитель пресс-службы главы региона Рустама Минниханова Лилия Галимова.

На эту тему
Мишустин: угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму

"Принимая во внимание решения федерального штаба, информацию, озвученную Всемирной организацией здравоохранения о пандемии, а также рекомендации, которые были направлены в наш республиканский штаб санитарно-противоэпидемической комиссии, президентом Республики Татарстан принято решение отменить заграничные командировки представителей органов государственной власти", - сказала Галимова.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
РоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Депутаты Заксобрания Петербурга одобрили закон о поправке к Конституции России
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров назвал обсуждение закона "проверкой на гражданское самосознание нашего общества"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС