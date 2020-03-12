Мишустин заявил, что не Россия была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия предлагала продлить соглашение ОПЕК+ на год, отказ от сделки инициировали другие страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [сделка ОПЕК+], напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса", - заявил Мишустин.