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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Мишустин заявил, что не Россия была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

Премьер-министр подчеркнул, что Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия предлагала продлить соглашение ОПЕК+ на год, отказ от сделки инициировали другие страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [сделка ОПЕК+], напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса", - заявил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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