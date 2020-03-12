СФ обсудит итоги рассмотрения регионами закона о поправке в Конституцию 14 марта

"Совет Федерации может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание. Как вы знаете, ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений региональных парламентов о рассмотрении закона о поправке к Конституции РФ. "Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - уточнила спикер Совфеда.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. В случае поддержки документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

Согласно главе 9 конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае его положительного заключения закон о поправке в Конституцию РФ будет вынесен на всероссийское голосование.