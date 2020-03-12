СФ обсудит итоги рассмотрения регионами закона о поправке в Конституцию 14 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Проект постановления о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции будет включен в повестку внеочередного заседания Совета Федерации 14 марта. Об этом сообщила журналистам председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание. Как вы знаете, ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что в Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений региональных парламентов о рассмотрении закона о поправке к Конституции РФ. "Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - уточнила спикер Совфеда.
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. В случае поддержки документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.
Согласно главе 9 конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае его положительного заключения закон о поправке в Конституцию РФ будет вынесен на всероссийское голосование.