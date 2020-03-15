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В Госдуме отменили слушания о защите исторической памяти из-за профилактики коронавируса

Мероприятие было запланировано на 16 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Парламентские слушания по теме сохранения исторической памяти, запланированные на 16 марта, были отменены в связи с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Парламентские слушания на тему: "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции", проведение которых было запланировано на 16 марта, отменены. Решение принято в рамках проведения профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса", - сказал он.

Комитет был организатором этого мероприятия. Выступить на слушаниях должны были руководители всех думских фракций, главы комитетов нижней палаты, помощник президента РФ Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и др.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичМоскалькова, Татьяна Николаевна75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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