В Госдуме отменили слушания о защите исторической памяти из-за профилактики коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Парламентские слушания по теме сохранения исторической памяти, запланированные на 16 марта, были отменены в связи с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламентские слушания на тему: "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции", проведение которых было запланировано на 16 марта, отменены. Решение принято в рамках проведения профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса", - сказал он.

Комитет был организатором этого мероприятия. Выступить на слушаниях должны были руководители всех думских фракций, главы комитетов нижней палаты, помощник президента РФ Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и др.