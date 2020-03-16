{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российские дипломаты перенесли посещение Бута в тюрьме из-за ситуации с коронавирусом

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что "забота о россиянах, попавших в американские тюрьмы, является приоритетом деятельности российского посольства"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты планировали в понедельник посетить гражданина РФ Виктора Бута, содержащегося в американской тюрьме города Марион (штат Иллинойс), однако в связи с введенным из-за коронавируса общенациональным режимом чрезвычайной ситуации в США были вынуждены перенести встречу на более поздний срок. Об этом говорится в опубликованных ответах посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопросы СМИ.

"Действительно, мы планировали посещение Бута, содержащегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс) 16 марта. Однако в связи с введением режима общенациональной чрезвычайной ситуации в США вынуждены перенести встречу на более поздний срок", - отметил он, добавив, что "забота о россиянах, попавших в американские тюрьмы, является приоритетом деятельности российского посольства".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство в Черногории работает над вызволением россиян из нейтральной зоны на границе
Предпринимаются все необходимые меры по разрешению ситуации, заявили в дипмиссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС