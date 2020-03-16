Российские дипломаты перенесли посещение Бута в тюрьме из-за ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты планировали в понедельник посетить гражданина РФ Виктора Бута, содержащегося в американской тюрьме города Марион (штат Иллинойс), однако в связи с введенным из-за коронавируса общенациональным режимом чрезвычайной ситуации в США были вынуждены перенести встречу на более поздний срок. Об этом говорится в опубликованных ответах посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопросы СМИ.

"Действительно, мы планировали посещение Бута, содержащегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс) 16 марта. Однако в связи с введением режима общенациональной чрезвычайной ситуации в США вынуждены перенести встречу на более поздний срок", - отметил он, добавив, что "забота о россиянах, попавших в американские тюрьмы, является приоритетом деятельности российского посольства".