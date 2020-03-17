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Распространение коронавируса нового типа

Лавров поставил задачу помочь россиянам за рубежом

Дипломаты не волшебники, но помочь обязаны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил перед сотрудниками российских загранучреждений задачу оперативно оценить обстановку с россиянами за рубежом, которые нуждаются в помощи, и оказывать им помощь в режиме онлайн. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Посольства и консульства не могут оставить обращения о помощи без ответа, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Дипломаты не волшебники, но помочь обязаны. Сергей Лавров недвусмысленно поставил задачу перед сотрудниками: оперативно оценить обстановку с российскими гражданами, которые нуждаются в помощи, информировать Москву, оказывать содействие в режиме онлайн".

По ее словам, что каждая страна по-своему борется с коронавирусом и ограничительные меры вводит индивидуальные. "Соответственно, одного общего для всех решения нет, и меры будут приниматься, исходя из конкретной ситуации. Работаем!" - заключила Захарова.

17 марта в МИД РФ был создан координационный штаб, призванный помочь решить логистические вопросы россиянам, желающим вернуться на родину.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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