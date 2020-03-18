Рапота: у Москвы и Минска нет желания замалчивать противоречия в сфере нефти и газа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия не хотят молчать о проблеме в нефтегазовой сфере, стороны активно работают над решением имеющихся противоречий. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Он отметил, что Москва и Минск интенсивно ведут переговоры. "Недавно встречались главы правительств, они эти темы обсуждают. Я результатов не знаю, но уверен, что ни у российской, ни у белорусской стороны нет желания как-то обойти молчанием эти проблемы и не найти решение", - подчеркнул Рапота.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 11 марта в Москве встретился с белорусским коллегой Сергеем Румасом, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии. По итогам встречи Румас сообщил, что Белоруссия передала России новые предложения по поставкам нефти в республику.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года. По результатам работы стороны согласовали большинство дорожных карт, но не смогли договориться по вопросам нефти, газа и налогов. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.