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Рапота: отношения России и Белоруссии в рамках Союзного государства нормальные

Государственный секретарь Союзного государства также отметил, что формирование бюджета на 2020 год прошло без каких-либо сложностей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства сохраняют нормальные отношения, работа продолжается в соответствии с требованиями эпидемиологической обстановки. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Как обычно, все нормально, - сказал он, отвечая на вопрос о взаимоотношениях сторон в рамках Союзного государства. - У нас состоялось множество разных встреч, мероприятий, совещаний, прошла совместная коллегия министерств сельского хозяйства, также проходят встречи по линии силовых структур. Сейчас работаем в том режиме, которого требует эпидемиологическая обстановка в мире".

Рапота также отметил, что формирование бюджета Союзного государства на 2020 год прошло без каких-либо сложностей, хотя заседание Высшего государственного совета Союзного государства, который должен утверждать бюджет, пока откладывается. "У нас есть такой инструмент - принять бюджет в рабочем порядке. Мы его приняли и уже работаем в рамках бюджета", - пояснил он.

В то же время госсекретарь Союзного государства не смог предоставить новую информацию по переговорам относительно дорожных карт по интеграции между Россией и Белоруссией. "Я в их составлении участия не принимал, поэтому не могу ничего сказать", - сказал Рапота.

В 2020 году Россия и Белоруссия намерены осуществить в рамках Союзного государства 11 совместных программ на сумму 3,2 млрд рублей. Это, в том числе, программы в сфере медицины, науки, защиты информационных ресурсов, сельского хозяйства.

В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты. Однако в последние месяцы между сторонами возникли разногласия по вопросам формирования цен на нефть. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике решение России закрыть границу с соседней страной из-за эпидемии коронавируса.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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