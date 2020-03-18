Иностранцы спокойно отреагировали на закрытие российских границ

Во многих регионах погранслужбы и местные власти отмечают, что закрытие границ не вызвало ажиотажа, в том числе, потому что людей заранее проинформировали. Кроме того, до этого ряд европейских стран уже запретили своим гражданам выезд за границу. Например, пропуск граждан через международные автомобильные пункты пропуска Польши и Литвы был ограничен 15-16 марта. В эти же дни и Россия ввела ограничения с этими странами, поэтому в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой, новые меры восприняли спокойно, сообщили ТАСС в областной таможне.

Распоряжение правительства об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства вступило в силу 18 марта. Мера введена до 1 мая и связана с распространением коронавируса нового типа.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пограничные управления и таможенные службы РФ не отметили серьезного увеличения потока или ажиотажа на пропускных пунктах из-за введенных с 18 марта ограничений на въезд в страну для иностранных граждан, сообщили ТАСС в региональных ведомствах. Серьезных проблем с пропуском фур с товарами также не зарегистрировано.

Не было увеличения потока иностранцев и в Мурманской области, которая граничит с Норвегией. Как пояснила консультант по приграничному сотрудничеству администрации Печенгского района Татьяна Базанова, ранее норвежские пограничные службы проинформировали российское ведомство о том, что граждане, возвращающиеся в Норвегию из России, подлежат 14-дневному карантину, поэтому желающих пересечь границу уже практически не было. "На территории Печенгского района, конкретно Никеля, нет ни одного норвежца, соответственно, жители нашего района тоже уже не ездят ни за какими покупками. Все, кто заезжал до выхода постановления правительства Норвегии, кто здесь заправлялся бензином, с 27 февраля до закрытия границы, - они все подлежат карантину. Они находятся на карантине в Норвегии", - сказала она ТАСС.

По данным погранслужб, не зафиксировано увеличения потока на пропускных пунктах в Карелии (с Финляндией) и на Урале (с Казахстаном), в Ростовской области (с Украиной) и Туве (с Монголией). В пресс-службе администрации Ивангорода (Кингисеппский район Ленинградской области, граничит с Эстонией) также не отметили волнения людей по этому поводу, добавив, что в городе есть жители, которые работают в Эстонии, однако их процент незначительный. Ажиотажа среди желающих пересечь границу с Грузией по выезду и въезду также не было, сообщили ТАСС в североосетинской таможне.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям ТАСС рассказали, что ситуация на границе с Казахстаном в Курганской области находится под контролем. "Есть лица, [не знавшие об ограничениях, прибывшие на пункты пропуска и не пропущенные через госграницу], но, потому что мы заранее начали предупреждать, их не так много - например, те, кто уже был в дороге и физически не мог посмотреть [новости] в интернете", - сказал собеседник.

В Оренбургской области, на которую приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 км, нагрузка на пункты пропуска начала сокращаться еще 16 марта, когда Казахстан ввел запрет на въезд и выезд своих граждан. "Приняты дополнительные меры пресечения возможных нарушений государственной границы в обход пунктов пропуска", - сообщили источник в Пограничном управлении ФСБ России по Оренбургской области.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова рассказала ТАСС, что пассажиропоток на границе с Казахстаном стал меньше. По ее словам, те граждане государства, которые учатся на территории Омской области, должны определиться, останутся в РФ или уедут. "Если они уедут домой, то сюда [в ближайшее время] не приедут", - сказала Шахова. Ранее губернатор региона Александр Бурков сообщил, что в омских колледжах и вузах учатся более 12 тыс. граждан Казахстана.

Россияне меньше выезжают за рубеж

По причине того, что некоторые страны, к примеру, Евросоюза, уже ограничили въезд на свои территории для иностранцев, включая россиян, в пограничных регионах также отмечают снижение потока российских граждан, которые хотят выехать за пределы РФ. Как рассказали ТАСС в Выборгской таможне (граница с Финляндией), накануне закрытия границ ажиотажа со стороны российских граждан не было. "Поток желающих пересечь границу был даже немного меньше, чем обычно", - отметила собеседница агентства.

На границах Казахстана и Алтайского края зафиксированы единичные случаи, когда граждане не знали о ситуации и в пунктах пропуска, и о том, что их могут не пустить в другую страну. Пограничники еще на российской стороне разъясняют им порядок следования. "Предупреждаем о том, что какую-то категорию граждан можем пропустить, но их могут вернуть обратно пограничники Казахстана. Граждане понимают и сами принимают решение. Столпотворения, большого количества народа у пунктов пропуска нет", - сказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, ответив, что сейчас граждан на территорию Казахстана не пропускают даже по загранпаспорту, как было ранее.

Для жителей Калининградской области, которые еще не успели вернуться из-за границы, организована горячая линия в Региональном информационном центре туризма. В качестве основного пути для возвращения им рекомендуют авиаперелет до Москвы, а далее через транзитный терминал в Калининград. Всем возвращающимся из-за рубежа предписано сообщать о себе.

Ситуация с грузовым транспортом

Ограничения на российской границе не коснулись грузоперевозок. С проездом и пропуском большегрузов в пограничных регионах серьезных проблем не отмечают. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю, водители грузовиков, которые являются иностранными гражданами и завозили груз до введения ограничения, без препятствий могут обратно пересечь границу. В Туве для транспортных компаний ограничений нет, проверяют документы на груз, машину, на право пересечение границы, водителя проверяет Роспотребнадзор. Если все нормально, то проезд открыт.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Курской таможни, ограничения, введенные с 18 марта, не повлияют на объемы грузоперевозок и поставок товаров и через российско-украинскую границу. "У нас на пропуск товаров и транспортных средств ограничений нет. Товары ввозятся в прежних объемах. Таможня работает в штатном режиме", - сказал собеседник.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.