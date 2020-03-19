ЦИК изучает возможность проведения онлайн-голосования по конституции в разных регионах

"Как минимум мы изучаем эту возможность [проведения электронного голосования в разных регионах]. О шансах [каждого региона] я бы сейчас не стала говорить", - сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, есть ли шансы у других регионов, помимо Москвы, провести общероссийское голосование в электронном формате.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России изучает возможность проведения дистанционного электронного голосования по закону о поправке к Конституции в регионах, окончательные выводы будут сделаны по результатам научно-исследовательских работ на эту тему. Об этом ТАСС в четверг сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что в законе о поправке к Конституции сказано, что общероссийское голосование можно провести в форме электронного голосования С

"В каждом конкретном случае эти условия надо изучать. Понятно, что с учетом всей ситуации в ЦИК сейчас повышенное внимание к результатам нашего НИОКРа (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) о возможностях дистанционного электронного голосования, который мы заказали уже давно, сейчас как раз должны быть результаты. То есть сейчас как раз мы на этом сосредоточимся и сделаем выводы о возможностях в ближайшее время. Это все в пределах подготовки к общероссийскому голосованию", - отметила Гришина.

По ее словам, НИОКР содержит "не просто какие-то рассуждения, это будет проведенное со всей глубиной исследование о возможностях защиты голоса, защиты тайного голосования".

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко 4 марта сообщил, что столица готова к проведению электронного голосования на общероссийском голосовании. По его словам, такая техническая возможность существует, но "есть понимание, что не все 100% из 7,3 млн избирателей захотят проголосовать онлайн". В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что власти Москвы должны убедить комиссию в готовности провести электронное голосование и доказать, что уровень доверия к этой системе повысился.

О поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на Конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.