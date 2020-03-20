Лавров и Макей обсудили меры по возвращению граждан РФ и Белоруссии из-за рубежа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили по телефону совместные усилия по возвращению граждан двух стран из-за рубежа в условиях распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей накануне беседы.

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"Обсуждены вопросы взаимодействия России и Белоруссии в борьбе с распространением коронавируса, включая координацию усилий по возвращению российских и белорусских граждан на родину из третьих стран", - информировали в дипведомстве.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что Макей в телефонном разговоре с Лавровым попросил содействия российской стороны в решении вопросов, связанных с возвращением белорусских туристов из-за рубежа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что российские авиакомпании смогли вывезти несколько сотен граждан РФ из Черногории, Узбекистана, Латвии, Словении, но многие россияне еще испытывают сложности с возвращением на родину из-за вызванных коронавирусом ограничений в различных странах.