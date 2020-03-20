{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Лавров и Макей обсудили меры по возвращению граждан РФ и Белоруссии из-за рубежа

Беседа состоялась по телефону

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили по телефону совместные усилия по возвращению граждан двух стран из-за рубежа в условиях распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей накануне беседы.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Обсуждены вопросы взаимодействия России и Белоруссии в борьбе с распространением коронавируса, включая координацию усилий по возвращению российских и белорусских граждан на родину из третьих стран", - информировали в дипведомстве.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что Макей в телефонном разговоре с Лавровым попросил содействия российской стороны в решении вопросов, связанных с возвращением белорусских туристов из-за рубежа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что российские авиакомпании смогли вывезти несколько сотен граждан РФ из Черногории, Узбекистана, Латвии, Словении, но многие россияне еще испытывают сложности с возвращением на родину из-за вызванных коронавирусом ограничений в различных странах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Экипаж судна "Патриот" вылетел из Китая
Все 19 членов экипажа танкера вылетели в Японию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС