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В Ленинградской области напечатают 400 тыс. брошюр с информацией о поправках к Конституции

Их намерены лично доставить и вручить гражданам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области напечатает для раздачи населению не менее 400 тыс. брошюр с информацией о поправке к Конституции РФ, общероссийское голосование по которым запланировано на 22 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС председатель областного избиркома Михаил Лебединский.

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"У нас она [брошюра] будет отпечатана тиражом не менее 400 тыс., потому что у нас 1 млн 336 тыс. избирателей, но домохозяйств, если считать, что в одном домохозяйстве, примерно два-три человека, около 400 тыс.", - сказал Лебединский.

Он добавил, что данные брошюры сотрудники территориальных избирательных комиссий планируют лично доставить и вручить гражданам в зависимости от эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. "Я считаю, что это неправильно - разбрасывать эти материалы в почтовые ящики. Это будет личное информирование, адресное информирование", - пояснил Лебединский.

Он также отметил, что для этого членов избиркомов планируют обеспечить средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и антисептиками.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияБлокада ЛенинградаЛенинградская областьПредложения по изменениям в конституции
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