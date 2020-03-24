Медведев призвал создать пункты взаимопомощи на базе первичных отделений "Единой России"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости организовать на базе партийных первичных отделений во всех регионах пункты взаимопомощи в условиях распространения коронавируса.

"В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе наших первичек. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории - это пенсионеры, особенно одинокие пенсионеры, инвалиды и те, кто входит в так называемую группу риска", - сказал Медведев во вторник на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений.

По его словам, в настоящий момент развернуто 45 региональных штабов по оказанию помощи населению в условиях распространения коронавируса.