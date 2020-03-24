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Распространение коронавируса нового типа

Медведев призвал создать пункты взаимопомощи на базе первичных отделений "Единой России"

В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории граждан, отметил председатель партии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости организовать на базе партийных первичных отделений во всех регионах пункты взаимопомощи в условиях распространения коронавируса.

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"В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе наших первичек. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории - это пенсионеры, особенно одинокие пенсионеры, инвалиды и те, кто входит в так называемую группу риска", - сказал Медведев во вторник на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений.

По его словам, в настоящий момент развернуто 45 региональных штабов по оказанию помощи населению в условиях распространения коронавируса.

Теги
Медведев, Дмитрий Анатольевич"Единая Россия"Распространение коронавируса нового типа
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