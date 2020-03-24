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Распространение коронавируса нового типа

Захарова предложила наказать страны, которые не отменят санкции по призыву генсека ООН

Ранее Антониу Гутерриш призвал отменить санкции для обеспечения доступа к продовольствию и медицинским товарам в условиях коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник предложила доработать идею генсека ООН Антониу Гутерриша и ввести санкции против тех, кто не отменил их в условиях пандемии.

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"Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса, - написала дипломат в Facebook. - Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции".

Ранее во вторник Гутерриш в письме к лидерам стран G20 призвал отменить санкции для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для поддержки стран в борьбе с коронавирусом.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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