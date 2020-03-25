Госдума на следующей неделе может ужесточить ответственность за нарушение карантина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госдума с высокой степенью вероятности на следующей неделе примет закон, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

"Есть консенсус всех политических фракций, профильные комитеты поддерживают данную законодательную инициативу. Это говорит о том, что высока вероятность того, что она будет принята уже на следующей неделе", - сказал Володин.

Согласно законопроекту, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.

Авторами законопроекта выступили Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Правительство РФ дало положительный отзыв на инициативу, у Верховного суда РФ замечаний к документу нет.

Ситуация с бизнесом

Совет Думы соберется на внеочередное заседание в четверг, чтобы оперативно обсудить правительственные законопроекты, направленные на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса российских предпринимателей, сообщил Володин.

"Соберемся завтра на заседание Совета [Думы], это дополнительное заседание. Необходимость вызвана тем, что завтра состоится заседание правительства РФ, на котором будут рассмотрены законодательные инициативы... все они носят приоритетный характер, так как речь идет о преодолении экономических вызовов, необходимости поддержки бизнеса, который пострадал в условиях коронавируса", - сказал он.

По словам Володина, эти законопроекты планируется внести в повестку пленарных заседаний Госдумы, которые состоятся на следующей неделе. Пока речь идет о четырех законопроектах, добавил он. При этом не исключено, что до заседания Совета Думы на рассмотрение палаты поступят дополнительные законодательные инициативы.

Крупнейшие российские операторы розничной торговли в сегменте non-food и сети общественного питания ранее направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, в котором заявили, что без дополнительных льгот и налоговых мер поддержки в связи со специальным режимом из-за пандемии коронавируса компании могут начать массово закрывать свои заведения или вовсе обанкротиться.