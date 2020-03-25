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Песков: решений относительно проведения голосования по поправкам к конституции пока нет

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Различные варианты рассматриваются в данный момент относительно проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на фоне развития ситуации с коронавирусом, но окончательных решений пока нет. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Эпидемиологическая ситуация меняется, она достаточно подвижная. Рассматриваются разные варианты, но каких-либо решений не принималось", - сказал он журналистам, попросив их "набраться терпения". Представитель Кремля пообещал своевременно предоставлять информацию "по мере того, как решения будут приниматься".

В понедельник Песков заявлял, что голосование по поправкам к конституции по-прежнему планируется провести 22 апреля. При этом он подчеркивал, что здоровье граждан находится превыше всего. Поэтому, по его словам, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, то это будет сделано.

17 марта Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщив о подписании указа о проведении 22 апреля Всероссийского голосования по поправкам в конституцию. При этом глава государства отметил непростую эпидемиологическую ситуацию, заверив, что голосование будет проводиться только в том случае, если позволит обстановка с распространением коронавируса.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в конституции
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