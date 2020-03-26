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Песков: перенос голосования по конституции не требует законодательного оформления

Дата перенесена на лучшее время, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Перенос дня голосования по поправкам к конституции не требует дополнительного законодательного оформления. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Эта процедура [переноса дня голосования] законом никак не запрещается. Если она не запрещается, то никакого юридического обоснования здесь не нужно, он по умолчанию возможен", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина в обращении к гражданам о том, что "в первую очередь нужно руководствоваться соображениями безопасности людей и их здоровья". "Именно по этим соображениям дата перенесена на лучшее время", - указал он.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на заседании 27 марта скорректирует действия по подготовке общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в конституции
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