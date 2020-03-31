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МИД РФ: подходы НАТО во время пандемии не способствуют объединительной повестке

Так в ведомстве отреагировали на вступление в альянс Северной Македонии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Курс НАТО на расширение лишь создает новые разделительные линии, в то время когда миру требуется объединение в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России в связи со вступлением в альянс Северной Македонии.

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Как отмечается, присоединение Скопье к НАТО не несет никакой добавленной стоимости ни региональной, ни европейской нацбезопасности. "Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии", - подчеркивается в документе.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что попытки "придать этому событию помпезность и резонансное звучание" оказались тщетными из-за ухудшающейся ситуации, вызванной пандемией коронавируса. "В условиях введенного в стране режима чрезвычайного пoложения лидеры Северной Македонии тем не менее не упустили возможности с пафосом заявить об историческом характере вступления в НАТО, которое якобы гарантирует Скопье стабильность и безопасность. Министр иностранных дел Никола Димитров даже назвал членство в организации "заветом отцов и дедов", - продолжили в дипведомстве, обратив внимание на то, что за кадром остался факт, что формальное вступление Северной Македонии в альянс почти совпало с годовщиной начала натовских бомбардировок Югославии.

В Москве напомнили, что интеграция Северной Македонии в НАТО с момента заключения в июне 2018 года Преспанского соглашения с Грецией сопровождалась множеством законодательных и процедурных нарушений. В частности, в МИД РФ указали на то, что в соответствии с законодательством явка на референдуме по вопросу вступления в ЕС и НАТО 30 сентября 2018 года оказалась недостаточной для признания его состоявшимся. Более того, наблюдались также и случаи вмешательства во внутренние дела страны вплоть до запугивания и шантажа. "Все это прошло незамеченным у наших западных партнеров, которые обычно щепетильно относятся к тонкостям соблюдения законодательных процедур", - подчеркнули в министерстве.

Цена за безопасность

В дипведомстве отметили, что до сих пор не было дано ни одного внятного обоснования необходимости вступления в альянс Северной Македонии. "Местному населению сулят экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности, укрепление правового государства. Но для этого совершенно необязательно вступать в военно-политический блок", - добавили в МИД РФ. При этом в ведомстве отметили, что от Скопье уже требуют повышения объемов закупок западных вооружений и техники, а также расходов на оборону. "Это цена, которую македонскому нарoду придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-пoлитической области и не только", - отметили в министерстве.

В Москве обратили внимание на то, что НАТО далеко не всегда  может не только обеспечить надежную защиту членам альянса, но "даже прекратить между ними застарелые споры - там их научились искуснo заметать под ковер". "Ожидаем со стoроны Скопье подтверждения в соответствии с установленным порядком принятия на себя обязательств Североатлантического альянса по подписанным с Россией документам, в частности Основополагающему акту 1997 года и Римской декларации 2002 года", - заключили в министерстве.

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