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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поблагодарил Госдуму за быстрое принятие "антивирусного" пакета законов

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, президент отметил, что Дума профессионально и эффективно рассмотрела необходимые вопросы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Госдуму за оперативное принятие пакета законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии нового коронавируса. Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"Вчера разговаривал с президентом. Во-первых, он высказал слова благодарности за то, что Дума профессионально, эффективно рассмотрела оперативно все вопросы, касающиеся и передачи части полномочий правительству дополнительно, и вопросы, связанные с оказанием помощи нашим гражданам, мерами поддержки малого и среднего бизнеса. Все то, о чем президент говорил, задачи ставил перед правительством и Думой в плане принятия этих решений как можно быстрее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Председатель нижней палаты также напомнил, что депутаты во вторник одобрили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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