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Песков: Путин перевел в формат телеконференций совещания, но проводит личные встречи

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что президент регулярно проходит тестирование на выявление коронавирусной инфекции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Личные встречи сохраняются в графике президента РФ Владимира Путина, хотя большую часть совещаний президент перевел в формат телеконференций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей", - сказал Песков. Представитель Кремля уточнил, что "все совещания и другие форматы президент перевел в форму телеконференций".

По словам Пескова, "там, где речь идет о присутствии некоторого количества сотрудников, все это переведено в форму телеконференции". "Отдельные встречи, рабочие встречи с отдельными людьми не исключаются", - добавил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что президент регулярно проходит тестирование на выявление коронавирусной инфекции. "Тестируются также все люди, кто встречается с президентом", - отметил он.

Владимир Путин 1 апреля провел совещание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. Заседание правительства под председательством Михаила Мишустина в четверг, 2 апреля, также прошло в режиме видеосвязи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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