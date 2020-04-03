Камчатские депутаты назвали главные задачи нового главы региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Первоочередная задача нового губернатора Камчатки - недопущение распространения коронавирусной инфекции, обеспечение жителей края индивидуальными средствами защиты, поддержка бизнеса в период пандемии, создание новых рыболовецких предприятий и развитие туристического кластера. Таким мнением поделились с ТАСС депутаты краевого законодательного собрания и представители общественных организаций.

В пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал должность руководителя региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Депутат законодательного собрания Камчатского края, председатель камчатского регионального отделения "Деловой России" Рашид Шамоян деятельность Владимира Илюхина оценивает удовлетворительно и считает, что новый губернатор края окажется перед большим вызовом.

"Ему (новому главе региона) придется решать множество текущих социально-экономических проблем региона. Я надеюсь, придет человек, который будет в этой тревожной, сложной, противоречивой ситуации готов взять на себя ответственность за благополучие региона. За принятие кардинальных, неординарных, оперативных решений, которые помогут спасти экономику Камчатского края и сохранить бизнес. На перспективу ждем окончания строительства аэропорта, больницы, продвижения инвестиционных проектов, развития инфраструктуры и создания комфортных условий проживания в населенных пунктах", - рассказал ТАСС Рашид Шамоян.

Высказывает опасение за камчатский бизнес, который работает в условиях пандемии, и еще один депутат Законодательного собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко.

"Бизнес-сообщество края уже сейчас испытывает огромные трудности из-за распространения коронавирусной инфекции, и тот факт, что предприниматели остались без главы субъекта в такое время, только усложнит их положение. Лично я не видел критичных ошибок в работе Владимира Илюхина, но, видимо, новому губернатору нужно будет работать еще эффективнее и интенсивнее", - поделился мнением с ТАСС Кирносенко.

Обеспечить безопасность людей

Глава регионального исполкома ОНФ в Камчатском крае Игорь Коваленко считает, что новый губернатор должен решить вопрос с обеспечением всех жителей региона индивидуальными средствами защиты от коронавируса.

"Главная задача нового главы региона на первое время - обеспечить индивидуальными средствами защиты всех жителей края, потому что в аптеках нет ни масок, ни дезинфицирующих средств. И вообще необходимо ужесточить меры для недопущения распространения коронавируса на полуострове", - рассказал Коваленко ТАСС.

Согласен с коллегой по общественной деятельности и председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

"Если говорить на ближайшую перспективу, то, по моему мнению, новый губернатор должен обратить внимание на переориентацию рыболовецкого комплекса края на переработку продукции на берегу. Это даст региону и новые предприятия, и новые рабочие места. Стоит заняться и развитием туристической отрасли: она на Камчатке, по моему мнению, игрушечная. Люди платят огромные деньги и не получают за них фактически ничего. Нет инфраструктуры, нет гастрономического туризма, нет адекватных цен на туристические услуги. Всем этим новому руководителю края обязательно предстоит заняться", - рассказал ТАСС Костылев.

Об Илюхине

Владимир Илюхин родился 25 июня 1961 года в селе Новониколаевка Красноярского края. Имеет среднее специальное образование по специальности "гидротехник", два высших образования по специальностям "экономист" и "юрист", ученую степень кандидата экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1979 году в должности регулировщика гидросистемы.

Работать на административных должностях начал в 2000 году, возглавив управление промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций администрации Камчатской области. В последующие годы Илюхин хорошо познакомился со многими регионами Дальнего Востока: он работал в должности главного федерального инспектора по Чукотке, Хабаровскому краю, Республике Саха (Якутия), Корякскому автономному округу, Камчатскому краю.

В феврале 2011 года Илюхин был назначен врио губернатора Камчатского края вместо отправленного в отставку Алексея Кузьмицкого, а уже 3 марта 2011 года официально вступил в должность главы региона. В мае 2015 года по согласованию с президентом РФ Илюхин досрочно ушел в отставку с поста губернатора и в сентябре того же года снова был назначен на эту должность по результатам досрочных выборов, на которых за него отдали свои голоса более 75% избирателей.