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Выборы главы Камчатского края пройдут в единый день голосования

Врио главы региона назначен Владимир Солодов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Выборы губернатора Камчатского края в связи с уходом с этого поста Владимира Илюхина должны пройти в предстоящий единый день голосования. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

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Биография врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку Илюхина, который решил покинуть пост по собственному желанию. Врио главы Камчатского края стал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Камчатского края состоятся в предстоящий единый день голосования", - сказал Шевченко. По словам члена ЦИК, согласно законодательству, выборы губернатора Камчатского края являются прямыми и плановыми.

Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.

Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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