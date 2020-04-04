Врио главы Камчатки примет кадровые решения после оценки текущей работы правительства

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Владимир Солодов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края, намерен принять кадровые решения по правительству региона только после ознакомления с текущей работой чиновников. Об этом в субботу он заявил в интервью ТАСС.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.

"Мне нужно будет детально ознакомиться с работой правительства [региона], с перспективами. <...> Более конкретно можно будет сказать после того, как я детально ознакомлюсь с ситуацией, проведу инвентаризацию положения дел. Конкретный срок, наверное, сложно сейчас сказать, но в ближайшее время постараюсь не затягивать с этим вопросом", - сообщил Солодов.

Врио губернатора добавил, что при принятии кадровых решений планирует делать ставку на людей, проживающих в Камчатском крае, любящих его и желающих приложить все усилия на развитие родного региона. "Уверен, что таких людей немало, поэтому, по крайней мере в значительной степени, буду делать ставку именно на них", - рассказал глава Камчатского края.

Солодову 37 лет, последние пять лет он работал на Дальнем Востоке, сначала - заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, затем с 2018 года - председателем правительства Якутии. В команде Юрия Трутнева занимался запуском территории опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат.

Врио главы региона прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.