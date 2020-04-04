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Пандемия коронавируса нового типа
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Российский посол прокомментировал слова главы МИД Австрии о дезинформации из РФ о пандемии

Ранее Австрийское агентстве печати распространило утверждение министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая

ВЕНА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия выражает удивление приводимыми высказываниями министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга в Австрийском агентстве печати (APA) о распространении дезинформации РФ, близкими к ней странами и Китаем в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

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3 апреля APA распространило утверждение Шалленберга о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая. Австрийский министр высказал такое мнение по итогам видеоконференции с участием коллег из государств - членов Евросоюза. Конкретных примеров о предполагаемой российской дезинформации приведено не было.

"Вызывает крайнее удивление приводимое APA высказывание министра Александера Шалленберга по итогам прошедшей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел ЕС в отношении распространения дезинформации Россией, близкими к России странами и Китаем. Мы находимся в контакте, правда, в дистанционном режиме, с нашими коллегами в МИД Австрии по различным вопросам, и такой темы в нашем диалоге нет", - заявил Любинский.

Необходимость взаимодействия

Посол также указал на опубликованный 3 апреля собственный комментарий в самой тиражной австрийской газете Kronen Zeitung на тему международных усилий по борьбе с коронавирусом, в котором он подчеркивал, что "на уроках этого чудовищного кризиса необходимо научиться больше доверять друг другу".

"Звучащие иногда в Европе голословные утверждения о каких-то мнимых дезинформационных кампаниях со стороны России еще более подчеркивают, какая огромная работа в этом плане всем нам предстоит. Я убежден в том, что на сегодня основная задача мировой дипломатии и дипломатии каждой из наших стран должна состоять в том, чтобы совместно и во взаимодействии содействовать скорейшему выходу из кризиса и возвращению соотечественников на Родину, чем мы и занимаемся. Распыление внимания и усилий может только вызывать сожаление", - подчеркнул Любинский.

Кроме того, посол РФ выразил признательность австрийским властям различного уровня за оказанное содействие в организации дополнительных авиарейсов в Вену, Зальцбург и Инсбрук после приостановки авиасообщения между двумя странами для вывоза туристов и соотечественников.

Информация в австрийской прессе

По данным APA, Шалленберг в утверждении о дезинформации из России привел в пример только один эпизод с плакатом из Сербии, на котором выражена благодарность Китаю за помощь от коронавируса. Кроме того, глава МИД Австрии назвал опасной для жизни дезинформацию о том, что мытье рук с мылом неэффективно против нового вируса. В этой связи ЕС якобы старается принимать меры против таких сообщений и распространяет позитивные сведения, говорилось в материале APA.

По данным Минздрава Австрии, в стране коронавирусом к настоящему времени заразился 11 781 человек, 186 умерли, 2 507 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
АвстрияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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