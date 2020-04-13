Секретарь Общественной палаты прокомментировала обновление ее состава

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева заявила, что основными задачами нового состава ОП станут развитие палаты в качестве площадки для запуска социальных проектов, а также укрепление потенциала общественных организаций.

"Задача нового состава ОП РФ - не только развивать палату как институт общественного контроля, но и как коммуникационную площадку для запуска сетевых социальных и благотворительных проектов", - сказала Михеева ТАСС в понедельник.

По ее словам, "работа палаты будет направлена на консолидацию потенциала общественных и благотворительных организаций, занимающихся реальной помощью населению, в их диалоге с государством".

Секретарь ОП отметила, что "в новом составе палаты укреплено гуманитарное направление - значительная часть членов ОП представляет творческие союзы и просветительскую деятельность". "Кроме того, стабильна доля представителей основных традиционных религий России", - подчеркнула она.

В ОП РФ добавили, что в составе президентской квоты членов палаты, которую в воскресенье утвердил президент РФ Владимир Путин, "значительно выросло число общественников, чья деятельность направлена на защиту прав и интересов различных социальных групп (детей, инвалидов, ветеранов и молодежи), а также общественников, деятельность которых посвящена защите исторической памяти и коллективной идентичности многонационального российского народа".

В ОП добавили, что "в президентской квоте в два раза выросло количество членов палаты младше 30 лет, что закрепило тенденцию омоложения состава ОП".

О палате

Путин в воскресенье своим указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. В частности, по президентской квоте в состав вошла действующий секретарь ОП, руководитель исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева. Также места в палате сохранили известный врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист Сергей Карякин. Среди новых членов ОП оказался фермер, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ Олег Сирота.

Как сообщила Михеева ТАСС в воскресенье, в ближайшее время будет образована рабочая группа для проведения конкурса по отбору 43 членов ОП от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, их выборы состоятся в июне 2020 года. Она добавила, что первое пленарное заседание седьмого состава палаты должно состояться не позднее 1 июля.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 г., формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений). Новый (седьмой) состав палаты будет работать по 2023 год.